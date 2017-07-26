Татьяна Москалькова призывает создать экологический кодекс

Необходимо создать экологический кодекс и принять ряд поправок о праве на благоприятную окружающую среду, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщают "Известия".

"Назрела необходимость все разрозненные нормативные акты объединить в экологический кодекс. Эта тема неоднократно поднималась учеными, но, к сожалению, она так и не решена", — заявила она на координационном совете, посвященном проблемам защиты экологических прав

Также Москалькова отметила необходимость разработки проекта о защите зеленых насаждений в городах России с учетом опыта Москвы и Санкт-Петербурга и внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ. Поправки должны будут запретить разработку и принятие правил землепользования без генерального плана.