В Омской области состоялся масштабный выпуск стерляди

На берегах реки Иртыш в Омской области состоялся самый масштабный выпуск стерляди за последние 30 лет, сообщается на официальном портале Года экологии в России. В рамках акции выпустили более 146 тысяч мальков рыбы весом чуть более 4 граммов.

"Выпуск такого огромного количества мальков позволит поддержать биологическое разнообразие Иртыша", — приводятся в сообщении слова представителя министерства природных ресурсов и экологии Омской области.