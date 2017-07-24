Российские солнечные панели получили международную экомаркировку

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Созданные в России солнечные панели впервые получили международную экологическую маркировку "Листок жизни", сообщает фонд инфраструктурных и образовательных программ "Роснано".

Стандарты предусматривают улучшенные показатели коэффициента полезного действия модулей, высокие показатели стабильности их работы, использование сырья и материалов, минимизирующих вредное воздействие на окружающую среду и человека при производстве и эксплуатации.

По информации фонда, проведенная сертификация позволит сформировать инструменты развития рынка зеленых инновационных технологий и продукции нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов.