На Камчатке учрежден новый праздник, посвященный защите морских животных

В Камчатском крае появился еще один праздник — экологический фестиваль "Море жизни", ему присвоен статус официального праздника. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков, передает пресс-служба правительства региона.

Датой проведения тематических мероприятий, посвященных празднику, выбрана четвертая суббота сентября.

"Фестиваль проводится в целях повышения экологической культуры населения Камчатского края, привлечения внимания общественности, представителей власти и природоохранных организаций к вопросам защиты морских млекопитающих", — сказал Алексей Кумарьков.

Символом фестиваля является сивуч, или морской лев Стеллера, обитающий у берегов полуострова. Млекопитающее занесено в Красные книги России и Камчатки. Весьма символично, что новый статус присвоен фестивалю в год, объявленный в России Годом экологии, отметил Кумарьков.

Фестиваль "Море жизни" впервые прошел на Камчатке осенью 2016 года. Ежегодные мероприятия, приуроченные к экологическому фестивалю, будут включать тематические фотовыставки, лекции под открытым небом, концертно-развлекательную программу.

Инициатором внесения фестиваля в перечень официальных праздников Камчатского края выступило ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".