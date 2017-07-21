В Подмосковье перестало сокращаться количество краснокнижных горлиц

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, еще недавно встречи этого вида голубиных птиц на территории области были единичны, но при этом вид не имел охранного статуса. Сегодня в районах обитания горлицы планируется создание нескольких особо охраняемых природных территорий, что будет способствовать дальнейшему росту численности этого редкого вида голубиных.
Александр Коган отметил, что подтверждено обитание в полях и на лугах южного Подмосковья птиц степных сообществ — перепела и куропатки. Численность особей этих охотничьих видов немногочисленна, но стабильна.