Тюменские школьники создали робота для спасения леса

Основное преимущество изобретения заключается в автономности роботов, которые удаляют и дробят пни и самостоятельно высаживают деревья.
Кроме того, на олимпиаде была представлена модель устойчивого микрорайона "Ожогино". Школьники разработали ветрогенератор для резервной подачи электроэнергии, школьный автобус на солнечных батареях и специальные контейнеры для переработки крупногабаритного мусора.
По итогам олимпиады трое тюменских школьников вошли в пятерку лучших по стране и теперь поборются за право представить Россию на Всемирной олимпиаде роботов, которая пройдет в Коста-Рике.