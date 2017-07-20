Тюменские школьники создали робота для спасения леса

Участницы Всероссийской робототехнической олимпиады Елизавета Каримова и Ксения Друженкова представили модель аппаратно-программного комплекса «ТюмРВЛ» для восстановления лесных массивов, сообщает департамент лесного хозяйства Рослесхоза по Уральскому федеральному округу.

Основное преимущество изобретения заключается в автономности роботов, которые удаляют и дробят пни и самостоятельно высаживают деревья.

Кроме того, на олимпиаде была представлена модель устойчивого микрорайона "Ожогино". Школьники разработали ветрогенератор для резервной подачи электроэнергии, школьный автобус на солнечных батареях и специальные контейнеры для переработки крупногабаритного мусора.

По итогам олимпиады трое тюменских школьников вошли в пятерку лучших по стране и теперь поборются за право представить Россию на Всемирной олимпиаде роботов, которая пройдет в Коста-Рике.