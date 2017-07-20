Первое соколиное потомство появилось на высотке главного здания МГУ

Пара соколов-сапсанов, гнездившаяся на главном здании МГУ, начала размножаться, положив начало естественному восстановлению этого редкого вида, исчезнувшего в Московском регионе к началу 1970-х годов, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Как отметил глава ведомства Сергей Донской, соколы-сапсаны являются краснокнижными птицами для Московского региона, и задача министерства заключается в том, чтобы восстановить популяцию, вернуть птиц в московское небо.

По словам руководителя научно-методического центра "Биоразнообразие" ВНИИ "Экология" Минприроды России Александра Сорокина, птенцов необходимо было окольцевать. "Эта процедура абсолютно безопасна для выводка: родители-сапсаны в это время будут охотиться и даже не заметят воздействия на их потомство", — заверил он.

Гнездо соколов на высотке МГУ — одно из немногих доступных для исследований. Ученые-орнитологи обследуют его каждую весну.

Известно, что на территории Москвы сокол-сапсан жил еще с допетровских времен. Изначально он гнездился на высоких деревьях, затем облюбовал высотные здания (колокольни церквей и кремлевские башни). Известно, что одно из гнезд сапсанов было на колокольне Ивана Великого.