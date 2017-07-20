Жители Новосибирской области очистили берега более 100 водоемов региона

Жители региона вместе с представителями власти и общественности очистили береговые зоны 104 водоемов в рамках проведения Года экологии в Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как рассказал руководитель департамента Юрий Марченко, более 80 тысяч кубических метров мусора собрано и вывезено на полигоны. "Очищено около 9 тысяч гектаров земли, высажено 25 859 деревьев", — добавил он.

В мероприятиях, проводимых в Новосибирской области в рамках Года экологии, уже приняло участие более 500 тысяч человек. В основном речь идет о наведении порядка на различных территориях.