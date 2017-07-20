В Московской области убрали 5 лет копившуюся свалку

В Ногинском районе Московской области ликвидирована свалка в непосредственной близости от садоводческого товарищества "Бисерово", на которой в течение пяти лет копился мусор, сообщается на официальном сайте Года экологии.

Пять лет жители близлежащих СНТ и отдыхающие скидывали пакеты с мусором на свободный земельный участок рядом с полем. За это время на 100 квадратных метрах накопилось 30 кубометров отходов.

"Владельцем земельного участка является ЗАО "Ногинское", сельскохозяйственное предприятие. Земли, соответственно, сельхозназначения. Узнав о сложившейся ситуации, собственник нанял рабочих и специализированную технику и совместно с администрацией убрал многолетние навалы", — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.