"Экологический" поезд проехал по Кировской области в Год экологии

В Кировской области было реализовано одно из мероприятий плана Года экологии — "Экологический поезд": состав проследовал по маршруту от Кирова до Котельнича и обратно, сообщается на официальном сайте Года экологии. Главными пассажирами поезда были ребята из школы-интерната № 1 Кирова, для которых была организована экскурсия в Котельнич.

Мероприятие было организовано министерством охраны окружающей среды Кировской области и Кировским регионом Горьковской железной дороги при поддержке министерства культуры Кировской области, администрации и музеев Котельнича.

Одной из основных задач в Год экологии является приобщение школьников к сохранению окружающей среды.

В пути всем пассажирам раздали буклеты, подготовленные областным министерством охраны окружающей среды, в которых содержалась информация справочного характера, полезные советы по обеспечению экологической безопасности в быту, по соблюдению правил поведения на природе.

По радио звучали экологические объявления о Годе экологии, о состоянии окружающей среды в Кировской области, об особо охраняемых природных территориях Кировской области и другие.

Вагоны электропоезда были украшены рисунками детей — участников конкурса "Лес — это жизнь" и конкурса экологического плаката среди учащихся техникумов, а также стикерами "Год экологии в Кировской области".

Прямо во время поездки школьников приняли в ряды организации "Эколята — молодые защитники природы Кировской области". Отряду вручили диплом, вымпел, Красную книгу Кировской области, комплект из 20 сборников "Экологическая мозаика", все дети получили значки и браслеты "Защитники природы". Кроме того, в пути они участвовали в экологических играх и смотрели фильмы на экологическую тематику, в том числе о природных заказниках Кировской области.