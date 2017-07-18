Более 80 кубометров мусора убрали жители Югры во время субботника

В природном парке "Самаровский чугас" на территории Долины ручьев Ханты-Мансийского автономного округа прошел противопожарный субботник "Береги лес", сообщается на официальном сайте Года экологии. В нем приняло участие порядка 300 человек: школьники, студенты, экоактивисты, местные жители и представители властей региона.

Горожане, получив перчатки и мусорные пакеты, разделились на пять отрядов, за каждым из которых была закреплена отдельная территория. Убирали не только мусор, но и валежник — сухие ветки, сучья и поваленные деревья, которые заранее распилили. Сотрудники природного парка и МЧС отремонтировали деревянные тропинки и лестницы для пеших прогулок.

После субботника "Береги лес" было вывезено 20 машин хлама и более 80 кубических метров валежника и мусора. По завершении мероприятия всех участников ждало праздничное застолье и выставка пожарной техники. Здесь каждый желающий смог примерить костюм спасателя, воспользоваться ранцевым огнетушителем и посидеть за рулем пожарного автомобиля.