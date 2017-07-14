В Республике Алтай построят питомник для разведения кабарги

Проектирование питомника по разведению кабарги ведется в долине реки Кучерлы в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщает пресс-служба Катунского заповедника. Ученые заповедника обследовали место строительства будущего кабаржатника и проводят оценку ущерба для объектов растительного и животного мира, который может быть нанесен при строительстве.

На участке, где будет построен кабаржатник, встречаются краснокнижные растения, обитают косули, маралы и медведи, краснокнижных позвоночных не замечено. По мнению специалистов, строительство питомника не нанесет существенного ущерба биологическому и ландшафтному разнообразию территории.

Кабарга — некогда самый распространенный вид копытных в Горном Алтае. Однако в связи с высоким спросом на мускусную железу и развитием петлевого промысла численность кабарги в республике с 1980-х годов сократилась почти в пять раз и достигла критического уровня. В 2016 году кабарга была включена в Красную книгу Республики Алтай. Для сохранения животного в лесах Алтая необходимо в том числе разведение кабарги в неволе. Одна такая ферма уже успешно работает в Турочакском районе республики.