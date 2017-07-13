Совет Федерации утвердил рекомендации по сохранению Телецкого озера

11 июля первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров подписал рекомендации по сохранению Телецкого озера, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай. Они были приняты по итогам заседания круглого стола "Телецкое озеро — уникальный природный символ России", прошедшего в конце июня.

В рекомендации вошли разработка проекта федерального закона "Об охране Телецкого озера", подготовка программы развития эколого-экономических видов деятельности на этой территории. Кроме того, резолюция предписывает решить вопросы организации сбора и утилизации отходов на территории водосборной площади озера и строительства причала для стоянки и обслуживания судов, где все они будут под контролем природоохранных организаций.

Рекомендации направлены в правительство, Минтранс, МЧС, Росприроднадзор, Ространснадзор, Росводресурсы, ФАНО, Госдуму и в госсобрание (Эл курултай) Республики Алтай.

В декабре 2016 года в ежегодном послании к Федеральному Собранию Владимир Путин поручил правительству подготовить программу сбережения уникальных природных объектов, в число которых вошло Телецкое озеро.