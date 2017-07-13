В Приморье одобрен законопроект об охране атмосферного воздуха

12 июля комитет по продовольственной политике и природопользованию законодательного собрания Приморского края одобрил проект закона об охране атмосферного воздуха на территории региона, сообщает ИА PrimaMedia. Депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать закон к принятию на ближайшем заседании парламента.

В законопроекте описываются экологические требования охраны атмосферного воздуха, механизм проведения мониторинга его качества, а также мероприятия по защите населения в периоды неблагоприятных метеорологических условий, в том числе снижение выбросов вредных веществ.

Со ссылкой на председателя комитета Евгения Зотова издание отмечает, что законодательной инициативе предшествовали многочисленные обращения граждан по поводу неблагоприятной экологической обстановки в различных точках Приморья.