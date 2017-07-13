В Ненецком автономном округе очистили от мусора 160 гектаров леса

В Ненецком автономном округе очистили более 160 гектаров пригородного леса, сообщается на официальном сайте Года экологии.

В экологической акции приняли участие 350 жителей. Всего было собрано более 75 кубометров мусора на 11 участках вокруг Нарьян-Мара общей площадью более 160 гектаров.

Субботник в регионе проходил в два этапа. Первый — в конце июня, тогда 150 экоактивистов собрали более 40 кубометров мусора на шести загородных участках. Заключительный этап уборки близлежащих к городу территорий прошел в июле: десант из 200 человек очистил от мусора пять участков, которые ранее были затоплены паводковыми водами. За время проведения второго этапа акции из леса было вывезено 35 кубометров мусора.