В Минприроды состоялось совещание на тему борьбы с браконьерством

10 июля в Минприроды России состоялось совещание по борьбе с браконьерством, в котором приняли участие руководители и специалисты особо охраняемых природных территорий, сообщается на сайте "Заповедная Россия".

В ходе рабочего обсуждения участники выработали подходы к организации системы охраны территорий ООПТ, обсудили вопросы внешнего аудита системы охраны и усиления межведомственного взаимодействия. Министром природных ресурсов и экологии было предложено выделить несколько направлений для передачи положительного опыта по предотвращению браконьерства, улучшения работы инспекторов на местах, внедрению практики юридического обучения специалистов ООПТ.

По итогам совещания Сергей Донской дал поручение о подготовке первоочередных мероприятий по реализации выработанной стратегии действий.