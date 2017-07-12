39 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье

Региональные и муниципальные власти Московской области обеспечили ликвидацию 39 несанкционированных свалок, это около 40% от общего числа незаконных навалов мусора, указанных на интерактивной карте ОНФ, сообщает официальный сайт Года экологии в России.

"На сегодняшний день на карте, созданной в рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка", отмечено около 150 объектов негативного воздействия, из которых 102 — несанкционированные навалы мусора. Помимо них, граждане отмечают действующие и закрытые полигоны, мусоросортировочные станции и другие объекты обращения с отходами", — рассказал первый заместитель министра экологии и природопользования, главный государственный экологический инспектор Московской области Павел Кириллов на первом селекторном совещании по вопросу ликвидации незаконных свалок нанесенных на интерактивную карту Общероссийского народного фронта.

На сегодняшний день лучше всего дела обстоят в Клинском районе и городских округах Мытищи и Пущино. Хуже всего в Раменском, Солнечногорском районах и городском округе Истра. Там ликвидация свалок практически не начиналась. Кроме того, в ходе совещания было отмечено, что в большинстве муниципалитетов пока даже не назначены ответственные за эту работу.

Минэкологии Московской области призвало в течение трех дней назначить координаторов и ускорить работу по уборке навалов мусора.

Участники совещания отметили, что необходимо разработать мобильный вариант карты. Это облегчит процесс поиска свалки. Кроме того, была особо подчеркнута важность фотофиксации работы в формате "было — стало", причем съемки ликвидации навалов мусора следует вести с того же ракурса, с которого снимали авторы обращений в ОНФ.

Селекторные совещания по поводу ликвидации незаконных свалок решено проводить еженедельно. Итоги работы будут отмечаться на карте ОНФ в трех цветовых решениях: красный символ — зафиксированная свалка, оранжевый — начало работы по ликвидации (обращение в муниципалитет и надзорные ведомства), зеленый — ликвидированная свалка. В тех районах, где темпы уборки свалок будут неудовлетворительными, планируются рейдовые мероприятия и отдельные совещания.