В парках Москвы покажут фильмы о дикой природе

В июле в пяти парках столицы будут показывать фильмы о дикой природе России. Первые киносеансы пройдут в эти выходные, 8 и 9 июля. Проект посвящен Году экологии, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Зрителей познакомят с обитателями Дальнего Востока — уссурийскими тиграми и медведями, а также суровыми пейзажами одного из самых отдаленных мест России — архипелага Земля Франца-Иосифа.

Киносеансы будут проходить в разное время согласно расписанию: в летнем кинотеатре парка "Красная Пресня" — по понедельникам и четвергам в 19.30; в выставочном павильоне Измайловского парка — по субботам в 15.00; на центральной сцене Лианозовского парка — по средам и воскресеньям в 18.00; в летнем кинотеатре парка "Фили" — по понедельникам и вторникам в 20.00, а также на территории Таганского парка — по понедельникам и субботам в 19.30.