ОНФ разработал предложения по улучшению экологии Калининградской области

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) разработали общественные предложения для решения актуальных экологических проблем Калининградской области, сообщается на сайте организации. Документ направлен врио губернатора региона Антону Алиханову.

"Реализация общественных предложений, которые затрагивают вопросы сохранения природных ландшафтов и рекреационного потенциала Калининградской области, пресечения незаконной добычи полезных ископаемых, станет основой для качественного улучшения экологической обстановки", — отметил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса депутат Госдумы Владимир Гутенев.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Дмитрий Вышемирский Национальный парк "Куршская коса"

Одно из предложений представителей Общероссийского народного фронта — в целях сохранения и развития прибрежных территорий региона запретить строительство объектов, в том числе апарт-отелей, а также вырубку деревьев в охранных и санитарно-защитных зонах, находящихся в пределах 500 метров от берега Балтийского моря и других водных объектов. Эксперты ОНФ рекомендуют развивать побережье с учетом рекреационно-туристической привлекательности, создавая санаторно-курортные комплексы и детские оздоровительные лагеря.

Отдельные пункты документа содержат предложения о создании особо охраняемых природных территорий и зеленых щитов в населенных пунктах региона.

По мнению представителей ОНФ, в Калининградской области также необходимо создать экологический кластер, объединяющий предприятия по сортировке, утилизации и переработке отходов.