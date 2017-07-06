Прохладное лето пошло на пользу краснокнижным растениям Подмосковья

Дождливое и прохладное лето создало благоприятные условия для роста и цветения ряда редких растений Подмосковья, занесенных в Красную книгу региона, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Например, в этом году погода поспособствовала пышному и продолжительному цветению диких орхидей.

"В этом году для цветения орхидей создались благоприятные условия — начало лета выдалось прохладным и с достаточным количеством дождей. Растения выросли крупные, здоровые, цветение идет пышное и довольно продолжительное", — приводятся в сообщении слова министра экологии региона Александра Когана.

Он также напомнил, что большинство видов семейства орхидных занесено в Красную книгу Московской области, а некоторые — и в Красную книгу России.