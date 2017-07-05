Активисты ОНФ добились ликвидации 17 свалок в Крыму

Активисты Общероссийского народного фронта подвели промежуточные итоги реализации проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Крыму, сообщает пресс-служба организации.

На сегодняшний день удалось добиться полной ликвидации 17 свалок и частичного проведения работ еще на четырех. Силами общественников ликвидировано семь свалок в Симферополе, шесть — в Сакском районе, две — в Симферопольском районе, две — в Джанкойском районе и одна — в Ялте, говорится в сообщении.

"Каждая убранная стихийная свалка — это пусть и небольшой, но необходимый шаг в борьбе за сохранение крымской экологии и благоустройство нашего полуострова", — подчеркнула руководитель регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская.

За время работы проекта "Генеральная уборка" в Крыму на интерактивную карту свалок активистами организации и местными жителями было нанесено 108 объектов, среди которых закрытые полигоны ТКО, незаконные и стихийные свалки по всему полуострову. Более чем по 60 объектам уже направлены обращения в местные администрации, министерство экологии Крыма и природоохранную прокуратуру.