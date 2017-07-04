Стартовал проект "Оздоровление Волги"

Минприроды объявило о старте проекта "Оздоровление Волги", разработанного ведомством по поручению президента Владимира Путина, сообщают "Известия".

Цель проекта — сократить количество сбрасываемых в Волгу загрязненных сточных вод в девять раз, ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, обеспечить сохранение биоразнообразия и сберечь уникальную систему Волго-Ахтубинской поймы и дельту Волги.

На заседании президиума правительства 28 июня, где было принято решение о старте проекта, Сергей Донской отметил, что, несмотря на некоторое улучшение экологического состояния водных объектов в России в целом, ситуация в Волжском бассейне на сегодняшний день остается "стабильно тяжелой".

В докладе министра были определены ключевые задачи проекта: ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, обеспечение рационального использования водных ресурсов и устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Волги, снижение поступления загрязненных сточных вод.

По словам Сергея Донского, важнейшая задача проекта — снижение антропогенного воздействия и сокращение объемов загрязненных сточных вод. Этой проблемой будет заниматься не только федеральное ведомство, но и 15 субъектов Поволжья — ими будут подготовлены аналогичные региональные проекты.

Согласно проекту, к 2020 году на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, будут установлены автоматизированные системы контроля сточных вод. Еще одно направление — строительство или реконструкция объектов очистки сточных вод. За три года благодаря федеральной целевой программе в отрасль уже привлечено более 100 миллиардов рублей, и этот показатель, по словам главы Минприроды, будет расти.