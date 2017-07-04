Студенты Тульского университета разработали прибор для мониторинга свалок

В Тульском государственном университете разработали систему мониторинга экологического состояния рекультивированных свалок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отмечает издание, авторы разработки, студенты университета, обратились к главе региона с предложением использовать уникальный прибор.

Чтобы увидеть прибор в действии, студентка четвертого курса Светлана Савенкова предложила использовать его на рекультивированной в прошлом году свалке в деревне Рвы в Большой Туле. Там на глубине 13 метров находится около 200 тысяч спрессованных отходов. По словам студентки, разработанная система мониторинга позволит в режиме реального времени контролировать состояние объекта и своевременно устранять источники загрязнения окружающей среды. Кроме того, данный прибор можно использовать, например, для измерения концентрации вредных веществ около социальных объектов.

Глава региона поручил рассмотреть перспективу применения этой разработки и в других местах, а также транслировать опыт в соседние регионы.