В прокуратуре НАО учат, как спасать белого медведя

Белый медведь – хищник, занесённый в Красную книгу. Глобальное потепление и браконьерство ставит этот под угрозу вымирания. И если на природу влиять довольно сложно, то свести к минимуму нелегальную добычу – вполне реально.

В прокуратуре Ненецкого автономного округа (НАО) к этой проблеме отнеслись более чем серьезно. Для того, чтобы понимать что это за зверь и как его оберегать в Нарьян-Мар пригласили координатора природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктора Никифорова. Об этом сообщает сайт программы "Белый медведь".

30 июня специалист по белому медведю прочитал лекции "Практика борьбы с нелегальной добычей белого медведя на территории РФ в 2000-2016" и "Методы безопасности при встрече с белым медведем" для сотрудников правоохранительных органов региона.

"Сравнивая работу правоохранительных органов Арктических регионов России, следует отметить, что в Ненецком автономном округе достигнуты наибольшие успехи в борьбе с браконьерством в отношении белого медведя", — прокомментировал Виктор Никифоров.

По его словам, в 2015-2016 годах в округе расследовано четыре уголовных дела в отношении семи лиц, которые совершили добычу и нелегальную продажу шкур белого медведя. Судом все браконьеры признаны виновными и понесли наказание.

"Охрана популяции белого медведя на территории Ненецкого автономного округа — одна из основных задач для обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, особенно в Год экологии", — отметил прокурор Ненецкого автономного округа Николай Егоров.

Только общими усилиями работников прокуратуры, органов УМВД, Погранвойск ФСБ РФ и общественности мы сможем искоренить браконьерство и сохранить этого уникального зверя, занесенного в Красную Книгу РФ, подчеркнул он.