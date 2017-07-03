Сосновый бор в окрестностях Горно-Алтайска может стать зеленым щитом

С предложением придать статус зеленого щита сосновому бору в окрестностях Горно-Алтайска выступили представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Алтай. Инициатива была рассмотрена на совещании с участием специалистов республиканского министерства природных ресурсов и других представителей местной власти, говорится в сообщении на сайте администрации Алтайского края.

Защитить участок планируют законом о зеленом щите, который поможет сохранить леса вокруг населенных пунктов от вырубок и застройки.

"От горы Комсомольской до урочища Еланда сложилась естественная лесопарковая зона, поэтому считаю целесообразным придать им статус зеленого щита. Для этого необходимо определиться с границами данной территории, после чего нужно будет поставить участок на кадастровый учет", — рассказал эксперт ОНФ в Республике Алтай Сергей Зыкович.

Ранее информация о вырубке деревьев в черте населенных пунктов неоднократно поступала в региональное отделение ОНФ от жителей разных районов республики.