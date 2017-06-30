На фестивале "Река Великая" обсудят экопроблемы Псковской области

Экологические проблемы Псковской области обсудят участники двухнедельного фестиваля "Река Великая", сообщает Псковское агентство информации.

В этом году фестиваль в городе Опочка начнется 30 июня. Ежегодный фестиваль просвещен возрождению исторических традиций северо-западной России.

Девиз фестиваля этого года: "Без памяти нет традиций, без традиций нет культуры, без экологии нет жизни", а приоритетной задачей станет формирование экологической культуры населения. Помимо этого участники фестиваля обсудят решения экологических проблем, существующих в соседних с регионом странах — Белоруссии, Латвии и Эстонии.

По словам организаторов, на фестивале будет представлено семь тематических площадок, которые рассчитаны на все возрастные группы. Среди них бизнес-программа, спортивные мероприятия, выставка народного творчества, развлекательные, музейно-экскурсионные и концертные программы, а также круглый стол, посвященный теме экологии.