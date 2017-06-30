ОНФ направит Путину предложения по улучшению экологии в Поволжье и на Урале

В Кирове завершилась межрегиональная экологическая конференция ОНФ в Приволжском и Уральском федеральных округах. Было решено направить президенту предложения по решению экологических проблем в регионах. Окончательные результаты работы будут представлены на большом экологическом форуме ОНФ в конце 2017 года.

"По итогам конференции будут подготовлены общественные предложения по решению экологических проблем Приволжского и Уральского федеральных округов. Инициативы будут направлены профильным органам власти. Наиболее важные системные предложения по решению экологических вопросов активисты Общероссийского народного фронта в качестве рекомендаций направят президенту страны, лидеру ОНФ Владимиру Путину", — сообщили в пресс-службе.

По словам координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Азата Газизова, ОНФ рассчитывает, что в течение этого года в городах Поволжья и Урала будут созданы лесопарковые зеленые пояса. По его мнению, они станут эффективной экологической защитой для крупных городов.

"Особенно это актуально для городов-миллионников, таких как Казань, Уфа, Челябинск и Екатеринбург. Надеюсь, что "зеленые щиты" в этих городах будут созданы в ближайшее время", — отметил Газизов.