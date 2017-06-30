Соколята-балобаны в нацпарке "Сайлюгемский" покинули гнездо

Птенцы сокола-балобана, за которыми ученые вели наблюдение с помощью видеокамер, покинули гнездо, сообщает пресс-служба национального парка "Сайлюгемский". Теперь следить за птицами будут с помощью GPS-трекеров.

В начале июня стартовал проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Сохраним балобана на Алтае и в Туве". В рамках проекта из московского питомника "Витасфера" были привезены десять птенцов, трое из которых отправились в Сайлюгемский нацпарк. Соколят подселили в гнезда диких птиц. Ученые наблюдали за тремя подкидышами и четырьмя птенцами дикой пары с помощью видеокамер. За время наблюдений один приемный соколенок и один дикий подверглись нападению филина.

"На Алтае, где корма в природе было мало, специалистам пришлось подкармливать семью приемных родителей и птенцов — закидывать в гнездо специальную подкормку, в Туве птицы справились сами", — рассказал Александр Карнаухов, старший координатор проектов WWF в Алтае-Саянском экорегионе.

Все пять выживших птенцов покинули гнездо. За тремя из них — двумя самцами и одной самкой — орнитологи будут следить с помощью надетых на них перед вылетом из гнезда GPS-трекеров. Оказавшись в зоне действия мобильной сети, датчик автоматически отправляет SMS-сообщение с координатами местонахождения птицы на сервер. В число помеченных птенцов попал один из соколят московского питомника.

Сейчас у каждого пернатого есть кольцо с учетным номером — D 324, D 329 и D 348, — но сотрудники нацпарка приглашают всех желающих придумать имена для соколят. Варианты можно отправлять на почту eco@sailugem.ru. Авторов лучших имен для соколов-балобанов ждут призы.