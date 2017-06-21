В Парке Горького пройдут “Культурные завтраки”

В летнем кинотеатре "Пионер" в Парке Горького 24 июня, 8 и 22 июля пройдут "Культурные завтраки", сообщает портал правительства Москвы.

В ходе мероприятия, культурологи, искусствоведы и дизайнеры расскажут москвичам о самых интересных экологических направлениях в современном искусстве, культурных изменениях в столичных парках, а также поделятся опытом создания зеленого помещения.

Например, 24 июня тема встречи звучит так: "Среда обитания: экоархитектура и экодизайн". Участники вместе с экспертом в области моды и дизайна Илектрой Канестри обсудят интересные проекты и познакомятся с технологиями применения природных материалов в искусстве.

В июле гости парка в рамках "Культурных завтраков" встретятся с представителями Всемирного фонда дикой природы (WWF) и послушают лекцию Александра Пономарева "Антарктическая биеннале".