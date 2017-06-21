Впервые за 25 лет в Командорском заповеднике обследуют птичьи базары

Заповедник "Командорский" организовал первое за 25 лет комплексное орнитологическое обследование острова Медный — необитаемого труднодоступного острова, самого восточного в Командорском архипелаге, говорится в сообщении пресс-службы заповедника.

В рамках работ будут исследованы колонии (базары) морских птиц, описаны их расположения и видовой состав, а также проведены учёты численности видов птиц, обитающих на данный момент на острове Медный.

"Птичьи базары — одна из ключевых особенностей Командорских островов. Последний раз комплексное обследование острова проводилось в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века, неполные кадастры проводились в начале 2000-х годов. Таким образом, впервые более чем за 25 лет будут получены данные по орнитофауне острова Медный", — рассказал Дмитрий Пилипенко, орнитолог, научный сотрудник заповедника "Командорский".

Помимо обследования колоний птиц, гнездящихся на скалах, будут проведены работы по орнитологическому обследованию внутренних территорий острова Медный.