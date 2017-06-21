Военные экологи начали сбор металлолома на острове Врангеля

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Экологическое подразделение российского Восточного военного округа начало очистку окрестностей поселка Ушаковское на острове Врангеля от металлолома, сообщает пресс-служба округа. Затем экологи приступят к работам на мысе Гаваи.

До начала октября планируется собрать, спрессовать и отправить на материк около 600 тонн металлолома.

Остров Врангеля входит в состав одноименного заповедника и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. С октября 2014 года на острове Врангеля на дежурстве по охране воздушных рубежей России находятся подразделения Восточного военного округа.