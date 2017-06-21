Очистка бухты Золотой рог вышла на второй этап

Закончен первый этап по разработке проекта экологической очистки бухты Золотой Рог во Владивостоке, сообщает сайт администрации Приморья.

"Получен большой материал о степени загрязнения морской воды и донных осадков, а также затопленных объектов на дне бухты. По итогам этой работы будут созданы и размещены в открытом доступе карты накопленного экологического ущерба", — отметил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр Коршенко.

Сейчас начался второй этап программы, который будет завершен к декабрю этого года, в него включен анализ полученных результатов. Также специалисты изучат отечественную и мировую практику по очистке морских акваторий.