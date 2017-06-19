Коган: Поправки в областной закон позволяют уточнять границы ООПТ

Московская областная дума в трех чтениях приняла новую редакцию областного закона "Об особо охраняемых природных территориях". Поправки были разработаны специалистами минэкологии Московской области, на заседании думы их представил глава ведомства Александр Коган, сообщает сайт Года экологии.

"В предыдущей редакции закона было закреплено положение о том, что при уточнении границ ООПТ требовалась реорганизация территории. Это затягивало процесс постановки заказников и заповедников на кадастровый учет, поскольку для реорганизации ООПТ требуется от полутора до двух лет. Кроме того, это влекло за собой дополнительные бюджетные расходы — около 2 миллионов рублей на каждую ООПТ. Разработанные нами поправки позволяют уточнять границы без реорганизации, что позволит быстрее ставить заповедные территории на кадастровый учет и к тому же добиться существенной экономии бюджетных средств", — сказал министр.

По словам Александра Когана, на сегодняшний день около 30 подмосковных ООПТ требуют уточнения границ. Согласно новой редакции закона их реорганизация не понадобится.

Министр сообщил, что на кадастровый учет поставлены уже 153 подмосковные ООПТ, еще 10 будет создано до конца 2017 года. Всего же в области сегодня насчитывается 236 ООПТ регионального значения — 156 природных заказников, 79 памятников природы и одна прибрежная рекреационная зона в Рузском районе.