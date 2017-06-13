После векового отсутствия в Подмосковье вернулись черные аисты

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, гнездо было обнаружено биологами в развилке сосны, в старовозрастном лесу, расположенном в одном из западных районов.
Точное его местонахождение специалисты не открывают, чтобы желающие увидеть редких птиц не доставили им дискомфорта. Александр Коган сообщил, что за гнездом установлено постоянное наблюдение. Если у пары черных аистов появится потомство, этот участок леса может быть объявлен памятником природы областного значения.