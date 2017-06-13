Северная Осетия присоединится к проекту "Чистая страна"

Республика Северная Осетия – Алания присоединится к реализации проекта "Чистая страна", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Обсуждение проекта состоялось на заседании федерального экологического совета при Минприроды России в Казани 10 июня. В мероприятии принял участие министр природных ресурсов и экологии республики Чермен Мамиев.

"На заседании федерального экологического совета говорилось о внедрении в регионах системы общественного контроля, которая будет работать в рамках национального проекта и в Северной Осетии как в одном из пилотных регионов в 2017 году", — цитирует пресс-служба слова Мамиева.

Кроме того, республика стала одним из 20 регионов, принимающих участие в мероприятиях по рекультивации и ликвидации накопленного в прошлом экологического ущерба.