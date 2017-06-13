Правительство РФ выделило более 300 млн рублей на охрану Байкала

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении субсидии Республике Бурятия в размере 313,7 миллиона рублей на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации города Улан-Удэ. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

© РИА Новости / Илья Питалев Байкальский государственный природный биосферный заповедник Эта мера позволит сократить объемы выбросов в озеро Байкал, а также улучшить обстановку в городе, уточняется в документе. Реконструкция очистных сооружений предусмотрена федеральной целевой программой "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".