Эковзвод Северного флота очистит арктический остров Котельный от мусора

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Экологический взвод Северного флота (СФ) на острове Котельный, который входит в архипелаг Новосибирские острова, соберет для утилизации около 600 тонн металлолома, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

"Военнослужащие управления материально-технического обеспечения СФ, входящие в состав экологического взвода, с прибытием на остров Котельный приступят к очистке территории арктического острова от скопившегося там с советских времен металлолома и другого мусора. В 2017 году согласно заданию необходимо собрать для утилизации около 600 тонн металлолома", — сказал он.

По его словам, на остров также будут доставлены два новых гидравлических пресса, предназначенных для прессовки бочкотары, составляющей основную долю арктического мусора.

Работа по очистке острова Котельный экологическим взводом СФ началась в 2015 году.