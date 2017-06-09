Благодаря "Генеральной уборке" удалось ликвидировать более тысячи свалок

За четыре месяца работы проекта ОНФ "Генеральная уборка" удалось добиться ликвидации более тысячи незаконных свалок. Об этом заявил координатор проекта, депутат Госдумы Владимир Гутенев, сообщает пресс-служба движения.

"Учитывая, что проект "Генеральная уборка" существует менее чем полгода, такое количество решенных благодаря нашим активистам по всей России проблем доказывает не только эффективность проекта, но и возможность, объединив усилия, совместно решать непростые экологические вопросы в масштабах всей страны", — отметил он.

По словам Гутенева, эффективность в решении экологических проблем также показал ресурс "Интерактивная карта свалок". Более того, число обращений граждан растет с каждым днем.

"За четыре месяца работы на ресурс ОНФ "Интерактивная карта свалок" поступило более 8 тысяч сигналов, больше половины из них находятся в работе, по 1 тысяче 181 заявке уже достигнут положительный результат", — подчеркнул он.