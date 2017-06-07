В Парке Горького пройдут лекции об экологическом искусстве

В кинотеатре "Пионер" все лето будут проходить встречи за завтраком с культурологами, искусствоведами и дизайнерами.

Ведущие расскажут о самых интересных экологических направлениях в современном искусстве, например, об арт-проектах в Заполярье и культурных изменениях в парках столицы. С посетителями поделятся опытом озеленения помещений, сообщает mos.ru.

10 июня первый культурный завтрак "Trash-art. Мусорное искусство. XX век" проведет искусствовед Константин Плотников. Он расскажет, с чего началось экологическое искусство и что является источником вдохновения для известного художника Тома Дейнингера. Гости узнают, зачем дадаисты и представители британского поп-арта используют мусор и предметы быта в своих работах.

24 июня на второй встрече "Среда обитания: экоархитектура и экодизайн" участники обсудят проекты и перспективы развития этой области. Встречу проведет Илектра Канестри — эксперт в области моды, журналист, преподаватель Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино. Она расскажет о методах и технологиях использования природных материалов в архитектуре.

На мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться.