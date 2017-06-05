Фестиваль "Разноцветная Москва" пройдет в столице в рамках Года экологии

В столичном парке "Сокольники" 30 июня пройдет девятый молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва". Мероприятие приурочено к Году экологии в России, сообщается на официальном сайте мэра города.

Центральная площадка фестиваля расположится на большом кругу парка. Центральным событием станет конкурс граффити, во время которого участники должны будут изобразить природное богатство национальных республик России — например, леса Коми или Алтайские горы.

Посетители парка смогут принять участие в бесплатном мастер-классе по созданию коллективных граффити, а также в соревнованиях по брейк-дансу, воркауту, скетч-батлу, стрит-арту, скейтбордингу и стритболу. В течение дня в "Сокольниках" будет звучать музыка популярных диджеев. Для детей будет организована игровая зона.