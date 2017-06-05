Фестиваль "Разноцветная Москва" пройдет в столице в рамках Года экологии

Центральная площадка фестиваля расположится на большом кругу парка. Центральным событием станет конкурс граффити, во время которого участники должны будут изобразить природное богатство национальных республик России — например, леса Коми или Алтайские горы.
Посетители парка смогут принять участие в бесплатном мастер-классе по созданию коллективных граффити, а также в соревнованиях по брейк-дансу, воркауту, скетч-батлу, стрит-арту, скейтбордингу и стритболу. В течение дня в "Сокольниках" будет звучать музыка популярных диджеев. Для детей будет организована игровая зона.