Эксперты составили рейтинг самых экологически благоприятных районов Москвы

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Эксперты представили рейтинг самых экологически безопасных районов столицы. Лидерами стали Кунцево, Ясенево, Коньково и Куркино, сообщил в ходе конференции руководитель отдела экологической экспертизы EkoStandart Group Сергей Сысоев.

"При составлении рейтинга наиболее благоприятных районов Москвы мы оценивали площадь озеленения, количество зеленых насаждений, которые могут служить акустическим барьером. Второй момент — это потенциально опасные предприятия, в том числе ТЭЦ, АТС, мусоросжигательные заводы. Третий фактор — это наличие крупных магистралей, крайне неприятный фактор для мегаполиса", — сказал он.

Сысоев также добавил, что эксперты уделили особое внимание Останкинской телебашне, в радиусе 1 километра от которой есть значительное превышение электромагнитных излучений.

В список наиболее благоприятных также попали районы в ЗелАО, Косино-Ухтомский и Восточное Измайлово.

В числе неблагоприятных районов эксперты назвали Капотню, Выхино и районы на юге Москвы, в частности Бирюлево.