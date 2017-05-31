Уровень воды в Байкале опустился до минимальной отметки

Уровень воды в озере Байкал опустился до минимальной отметки 456,02 метра. Предельно допустимый минимум для этого водоема составляет 456 метров, сообщают "Известия".

По информации издания, ряд экологов считает, что ситуацию значительно может усугубить строительство ГЭС на Селенге. Обмеление Байкала — одна из главных экологических проблем России. Критичный уровень воды в озере был зафиксирован осенью 2014 года.