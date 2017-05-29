Добровольцы очистили от мусора озеро Долгое в Уфе

27 мая в Уфе прошла экологическая акция "Чистый берег", приуроченная к Году экологии в России, сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе акции были очищены от мусора берега озера Долгое в микрорайоне "Нижегородка" Ленинского района. В мероприятии приняли участие неравнодушные горожане, депутаты совета городского округа, а также сотрудники администрации и глава района.

"Активисты выражают надежду, что приезжающие отдыхать на чистой территории озера будут помнить о бережном отношении к природе и необходимости вывозить свой мусор после пикников", — говорится в сообщении.

По итогам акции было решено сделать ее традиционной и регулярно поддерживать чистоту берегов озера Долгое.