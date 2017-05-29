На Сахалине спасатели МЧС и волонтеры очистили место обитания сивучей

"Наши сотрудники никогда не остаются равнодушными к морским млекопитающим. В апреле прошлого года, например, спасатели вместе с общественниками участвовали в уникальной спасательной операции, когда трех касаток прижало к берегу льдинами. Все они были спасены. Поэтому, когда представители "Бумеранга" обратились в Сибирский региональный центр МЧС России за помощью, мы с готовностью включились в работу", — рассказал начальник сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А.Полякова Валентин Желонкин.