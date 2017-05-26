28 мая в Артеке начнется экологическая смена

28 мая в рамках Года экологии в России в международном детском центре «Артек» стартует вторая экологическая смена «Заповедная страна».

Посетят лагерь в экосмену победители второго Всероссийского конкурса природоохранных, эколого-просветительских и творческих проектов среди школьников. По его результатам отобрано более 150 школьников со всей России, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Участники смены узнают об истории заповедной системы, познавательном туризме, реализации природоохранных принципов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Кроме того, дети ознакомятся с природными и историческими памятниками Республики Крым и города-героя Севастополя. Ученые-биологи, эксперты в различных сферах экологии, педагоги, специалисты ООПТ, представители экологических общественных организаций проведут для детей интерактивные занятия, акции, флешмобы, игры и квесты, а также поделятся идеями новых экологических проектов.

Смена продлится до 17 июня.