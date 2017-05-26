Минприроды предлагает развивать зеленое финансирование с помощью льгот

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработало предложения по развитию зеленого финансирования. Одним из действенных направлений может стать выдача субсидий в виде кредитных и налоговых льгот при капитальных вложениях в экологически чистое производство, сообщил на VIII Невском экологическом конгрессе глава Минприроды Сергей Донской.

"Помимо использования традиционных финансовых инструментов, предусмотренных действующим законодательством, министерством разработаны предложения по развитию зеленого финансирования. Мы уделили внимание развитию зеленых финансовых инструментов, включая кредиты, облигации, фондовые индексы и сопутствующие продукты", — сказал он.

"Сегодня мы должны активнее использовать такой популярный и апробированный в мире инструмент, как зеленые облигации. Одним из действенных направлений в целях развития зеленого финансирования может быть выдача субсидий в виде кредитных и налоговых льгот при капиталовложении в экологически чистое производство. Считаем, что кредитная ставка для зеленых проектов не должна превышать 6%", — сказал Донской.

Он также отметил необходимость создания системы зеленых госзакупок или экологически ориентированного госзаказа.

"В современных условиях стремительно изменяющегося мира и нарастания рисков именно переход на модель зеленого роста, внедрение принципов экономики замкнутого цикла должны составлять важнейший вектор развития России", — подчеркнул министр.

Кроме того, по его словам, Минприроды предлагает ввести льготы по жилищно-коммунальным платежам для граждан, которые будут вести раздельный сбор мусора.

Он отметил, что в каждом регионе будет проводиться отбор операторов, которые должны будут организовать работу, связанную с сортировкой мусора.

"Для того чтобы эту работу организовать, необходимы соответствующие условия в виде инфраструктуры и правил, и, соответственно, каждая региональная администрация должна эти правила для себя выработать. С другой стороны, сейчас принимается законодательство, согласно которому мы хотим ввести льготы для людей, которые занимаются сортировкой мусора у себя дома. То есть могут быть льготы по жилищно-коммунальным платежам", — сказал Донской.