Эксперты оценивают инвестиции на внедрение НДТ в 8 триллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Эксперты оценивают инвестиции на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) в 8 триллионов рублей, сообщил на VIII Невском экологическом конгрессе министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Мы понимаем, что модернизация российской промышленности потребует значительных инвестиций, поэтому наша задача — создать все условия для привлечения дополнительных инвестиций в данный сектор. По оценкам экспертов, на внедрение НДТ потребуется свыше 8 триллионов рублей, переоснащение наиболее изношенных фондов потребует почти 14 триллионов рублей", — сказал он.

Он назвал экологическую модернизацию предприятий в рамках реализации требований закона о внедрении НДТ одним из стимулов для перехода к зеленой экономике, экономике замкнутого цикла.

"Внедрение НДТ — это не только снижение антропогенного воздействия на окружающую среду. Прежде всего это модернизация производства, повышение высококвалифицированной занятости, формирование современной конкурентной производственной базы с минимальными затратами энергии и ресурсов", — сказал министр.

Он добавил, что многие компании начали внедрять наилучшие доступные технологии, не дожидаясь вступления в силу соответствующих норм закона.