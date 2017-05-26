Крупные компании готовы вложить в модернизацию более миллиарда долларов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Практически все крупные компании РФ готовы вкладывать средства в модернизацию производства, общая сумма этих расходов составляет более миллиарда долларов, сообщил журналистам специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на VIII Невском экологическом конгрессе.

"Практически все крупные компании — "Норильский никель", "Илим", Магнитогорский, Липецкий комбинаты, "Северсталь" и другие — все они показали нам с финансовым отчетом, сколько миллиардов или сотен миллиардов будут вкладывать в модернизацию производства, что приведет к сокращению вредных выхлопов в атмосферу и воду <…> Общая сумма расходов этих компаний уже выходит за 1 миллиард долларов", — сказал Иванов.

По его словам, существуют и отдельные предприятия, которые не собираются вкладывать в модернизацию своего производства. "На это есть другие методы. Мы ввели экологические сборы и штрафы и объявили, что они будут расти в геометрической прогрессии, и в итоге это приведет либо к разорению, либо прокуратура их закроет", — сказал Иванов.

Он добавил, что к улучшению экологической среды стремятся также крупные компании-лесозаготовители. "Они уже готовы выполнить еще не принятую норму закона "сколько выработал, столько посадил саженцев", — отметил Иванов.

Также, по его словам, все предприятия, которые инвестируют в модернизацию производства, будут платить меньше налогов.