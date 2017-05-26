СФ России готов обеспечить реализацию Стратегии экологической безопасности

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Сенаторы на законодательном уровне готовы обеспечить реализацию мер, предусмотренных Стратегией экологической безопасности РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Безусловно, на законодательном уровне Совет Федерации примет все возможные меры для реализации этого документа. Заявленные в нем задачи требуют совершенствования законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, в том числе в сферах организации и использования особо охраняемых природных территорий, экологической экспертизы, экологического аудита", — сказала Матвиенко.

По ее словам, текущее состояние окружающей среды в России оценивается в стратегии как неблагополучное и с такой ситуацией нельзя мириться. "Среди основных проблем, острота которых из года в год нарастает и о которых сказано в документе, — загрязнение воздуха, воды в водных объектах, скопление гигантских объемов мусора, отходов производства и потребления, а также существенная криминализация и наличие теневого рынка в сфере природопользования", — отметила она.

Валентина Матвиенко также сообщила, что сейчас намечается ряд важных законодательных новаций. Сенаторы подготовили и внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, направленного на установление порядка доступа к водным объектам в границах территорий музеев-заповедников. Готовится проект федерального закона "Об ответственном обращении с животными". Сенаторы внесли в него большое количество поправок. Спикер рассчитывает, что закон в скором времени будет принят.