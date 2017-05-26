Новые правила санитарной безопасности улучшат состояние лесов

Утверждены новые правила санитарной безопасности в лесах. Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

В документе определены критерии отнесения деревьев к категориям, характеризующим их состояние. Это позволит своевременно выявлять и в случае необходимости вырубать сухостойные, ветровальные, буреломные, а также аварийные деревья, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Правила определяют порядок и условия организации мер санитарной безопасности в лесах, а также требования для лесопользователей, учреждений, предприятий и органов власти.

За нарушение правил недобросовестными лесопользователями и должностными лицами предусмотрена административная ответственность.